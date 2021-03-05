هل هناك خطط واضحة لإقامة مشاريع نقل جنوب المملكة؟ رئيس هيئة النقل يوضح

بلادي – الرياض :

رد رئيس الهيئة العامة للنقل، الدكتور رميح بن محمد الرميح، على سؤال حول ما إذا كانت هناك خطط لإقامة مشاريع نقل في جنوب المملكة.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “بودكاست سقراط”، أن الخطة العامة للسكك الحديدية تتضمن خطًا من جازان ويمر بكل المنطقة الجنوبية حتى يصل إلى جدة.

ونفى أن تكون الطبيعة الجبلية للمنطقة الجنوبية هي العائق أمام مشاريع النقل، مشيرًا إلى أن الأمر يخضع لخطة تنفيذ وأولويات مدى جدوى المشاريع.

وأضاف أنه في الوقت الحالي لا توجد مشاريع في المملكة تتم بناءً على رغبة ولكن ترتكز إلى قناعة، مؤكدًا أن الخطة العامة للسكك الحديدية تتضمن فعليًا مشاريع للمنطقة الجنوبية.