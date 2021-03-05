القبض على 9 أشخاص تخصصوا في الاعتداء على المارة وسلب نقودهم بالرياض

بلادي – الرياض :

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على عدد من المواطنين ووافد من القبائل النازحة، لارتكابهم جرائم الاعتداء على المارة وسلب نقودهم.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد خالد الكريديس، أن المتهمين 8 مواطنين ووافد من القبائل النازحة في العقدين الثاني والرابع من العمر.

وأبان أنهم قاموا بعدد من الجرائم، تمثلت في الاعتداء على المارة وسلب ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات ونشل الحقائب النسائية باستخدام الدراجات النارية، وذلك في عدد من الأحياء وسط الرياض.

وأكد أنه تم إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.