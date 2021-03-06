نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق توكلنا 1442 لتأمين المركبات في السعودية وطريقة التسجيل على الموقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء تطبيق توكلنا الإلكتروني والذي يتيح الكثير من الخدمات للمواطنين في المملكة، ومن تلك الخدمات التي تم الإعلان عنها هي تأمين المركبات الخاصة بهم، والذي يمكن للجميع القيام بها من المنزل من خلال التطبيق وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى مكان مخصص أو القيام بالإجراءات الورقية التي كانت تأخذ الكثير من الوقت حيث أصبحت تلك الخدمات تتم بشكل سريع وبدون أي إجراءات قد ترهق المواطن، حيث يأتي ذلك ضمن رؤية المملكة 2030 والتي تم الإعلان فيها عن إتاحة كافة الخدمات بالنظام الإلكتروني وذلك لراحة المواطنين، ونعرض لكم خلال المقال أبرز تلك الخدمات التي يمكن القيام بها من خلال التطبيق بالإضافة إلى طريقة التسجيل به.

تأمين مركبة عبر تطبيق توكلنا 1442

وأعلنت الحكومة السعودية بأنه أصبح الآن في استطاعة كافة المواطنين تأمين المركبات الخاصة بهم بدون الخروج من المنزل وذلك في خلال دقائق قليلة بعد أن كان يتم الأمر من خلال الذهاب إلى الوحدات المرورية والقيام بالكثير من الإجراءات التي تستهلك الوقت والجهد، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يقومون بالبحث عن طريقة الاستفادة من تلك الخدمة للتأمين على مركباتهم، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

يجب الدخول على الحساب الخاص بالمواطن في تطبيق توكلنا

الدخول على خدمة لوحة البيانات.

اختيار خدمة تأمين المركبات.

الضغط على استعراض بيانات وثائق التأمين.

الدخول على الوثيقة والإطلاع على كافة التفاصيل.

ويمكن بعد ذلك معرفة كافة التفاصيل الخاصة بوثيقة التأمين إذا كانت موجودة من خلال رقم الوثيقة والشركة المسؤولة عنها، ومدة سريانها وتاريخ انتهاءها وكافة البيانات التي قد يحتاج إليها المواطن المستفيد من التأمين على المركبة الخاصة به، كما في حالة عدم وجود التأمين يمكنه تفعيله من خلال التطبيق بكل سهولة.

التسجيل في تطبيق توكلنا

كما أعلنت الحكومة السعودية عن إتاحة التسجيل في تطبيق توكلنا للمواطنين الذين ليس لديهم حسابات على الموقع الإلكتروني وذلك لتحميل التطبيق على الهاتف الخاص بالمواطن ويمكنه من خلاله القيام بالكثير من الإجراءات التي تسهل عليه عملية إتمامها من المنزل وعد الخروج للقيام به.