المهن المصرح لها بالاستقدام في السعودية 2021 والمهن التي تم استثنائها

المهن المصرح لها بالاستقدام في السعودية 2021 والتي تم استثنائها، حيث تعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر الدول العربية التي تضم أكبر عدد من العمالات من الجنسيات المختلفة، والجميع من هذه العمالة لديه الرغبة في إقامة زيارة عائلية لزوجاتهم وعائلتهم وأهلهم وأبنائهم، وطلب الزيارة أو ما يسمي بالاستقدام كان مصرح به ومسموح لكل أنواع العمالات الموجودة بالمملكة، إلا إنها قامت وزارة الداخلية السعودية بتغيير هذا الأمر في عام 2021، حيث أنها قامت بتحديد بعض المهن المسموح لها بطلب زيارة عائلية، وقامت باستثناء بعض المهن الأخري،وفي هذا المقال سنذكر لكم هذه الدول .

المهن المصرح لها بالاستقدام في السعودية 2021

لقد قامت وزارة الداخلية السعودية بعمل قائمة تضم أسماء المهن التي سمح لها بطلب زيارة عائلية 2021 وأهم هذه الدول :

المهن التي يطلق عليها اسم مهن الدرجة الأولي، حيث أن هذه المهن لا تستطيع المملكة العربية السعودية الاستغناء عنها وهذه المهن هي الأطباء والمهندسين والمدرسين .

المهن التي تسير الأمور داخل المؤسسات الخاصة بالمملكة،وهي كل المهن التي تتعلق بإدارة المؤسسات والشركات .

مهنة المحاسب بكل أشكالها وتخصصاتها سواء في شركات أو البنوك وغيرها .

مهن المبيعات المتلفة والذين يعملون كمندوبين للمبيعات أيضا .

من الممكن لأصحاب الحرف والفنيين المختلفين أيضا تقديم طلب زيارة عائلية، ولكن هذا لا يعني الموافقة علي الزيارة فهو يقوم فقط بالطلب إلي وزارة العمل، وتقوم وزارة العمل بدراسة الطلب، ثم تقوم بإرساله إلي وزارة الداخلية لتقوم ببعض الإجراءات، وبعدها يتم إصدار الرد علي الطلب سواء كان بالموافقة أو بالرفض .

المهن التي تم استثنائها من طلب الزيارة العائلية 2021

كما قامت وزارة الداخلية ووزارة العمل بتقديم قائمة بأسماء المهن التي تمت الموافقة عليها لطلب زيارة عائلية، قامت أيضا بعمل قائمة للمهن التي تم استثنائها، والمقصود بالاستثناء أي تم منعها تماما ومطلقا من طلب زيارة عائلية، أي أن هذه المهن لا تستطيع تقديم طلب للزيارة بأي شكل كان، وهذه المهن هي التي يطلق عليها في المملكة اسم المهن البسيطة، مثل مهنة عمال النظافة سواء إناث أو ذكور، والذين يعملون في الفنادق والمطاعم إناث وذكور والين يعملون في مهنة السائق ، ويتم تطبيق هذا القرار علي الذين يعملون في مؤسسات وشركات خاصة، أو الذين يعملون لدي بعض الأسر .

الرسوم المالية للزيارة العائلية بالمملكة

تختلف رسوم الزيارة علي حسب مدة الزيارة نفسها، وعلي حسب نوع تأشيرة سواء كانت تأشيرة زيارة عادية أو تأشيرة زيارة واحدة، وما تم الإعلان عنه رسميا هو تأشيرة الزيارة الواحدة كالتالي :

رسوم الزيارة التي تتراوح مدتها ما بين 14 يوم وحتي 3 شهور 300 ريال سعودي.

ورسوم الزيارة التي تكون مدتها 180يوم 3000 ريال سعودي .

وتكون الرسوم الزيارة التي تصل مدتها إلي 365 يوم 5000 ريال سعودي .

ورسوم الزيارة التي تصل مدتها إلي 730 يوما 8000 ريال سعودي، تعرف أيضا على رسوم تجديد الإقامة 2021 في السعودية وطريقة سداد الرسوم

الشروط المطلوبة لطلب استقدام للزوحة والأبناء بالنسبة للمهن المصرح لها بالاستقدام في السعودية

يجب على المتقدم بطلب الاستقدام أن يكون مر على إقامته داخل المملكة ثلاثة أشهر.

في حالة أن يكون لديه ابن بالغ فلا يتمكن من إرسال طلب استقدام له.

يجب إتباع جميع القواعد التى تم وضعها عند التقديم.

يجب أن يقوم بتوثيق الطلب في الغرفة التجارية.

يجب أن يتم التصديق على الطلب في خلال شهر فقط.

ويجب على المقدم على الطلب أن يقوم بدفع جميع الرسوم المالية التي تم وضعها من قبل الوزارة المختصة داخل المملكة.