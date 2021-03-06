استحقاق أهلية حساب المواطن وخطوات إضافة التابعين في البرنامج

يعد برنامج حساب المواطن من أهم برامج الدعم التي يهتم بها المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث توفر الحكومة هذا الدعم لبعض الفئات من المواطنين مثل الأرامل والمطلقات والأسر التي غاب عائلها عنها والأيتام وأسر السجناء، وغيرهم مما يعانون من الدخل المحدود أو الضعيف لمساعدتهم في تحسين مستوى المعيشة والتغلب على الظروف الصعبة التي تواجههم، وبالأخص في هذه الفترة التي تسبب في ترك الكثير لأعمالهم نتيجة انتشار فيروس كورونا.

شروط استحقاق أهلية حساب المواطن

يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط في المتقدمين على برنامج حساب المواطن من أجل استحقاق الدعم، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

أن يكون المتقدم على الدعم سعودي الجنسية ومن أب وأم سعوديين.

يجب أن يكون مقيم داخل المملكة السعودية باستمرار وألا يقيم خارجها أكثر من 90 يوم في السنة.

يجب ألا يكون عمر المتقدم على الدعم أقل من 18 سنة وكذلك لا يزيد عن 60 سنة.

يشترط ألا يكون المتقدم قد دخل من قبل إلى السجن أو أي دار إيواء.

لا يجب أن يمتلك المتقدم سجل تجاري أو ممتلكات مثل العقارات والأراضي.

يجب أن يكون من أصحاب الدخل المحدود أو المنخفض.

يجب إدخال البيانات الخاصة بالمستفيدين بصورة صحيحة وأن تكون متطابقة مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

طريقة إضافة التابعين في برنامج حساب المواطن

يمكن للمستفيد من دعم حساب المواطن أن يقوم بإضافة التابعين له في البرنامج للحصول على الدعم من خلال هذه الخطوات:

الدخول أولاً على موقع حساب المواطن.

والدخول على تفاصيل الطلب.

وبعد ذلك الضغط على بيانات التابعين في برنامج حساب المواطن.

وإضافة الأشخاص بالترتيب، والضغط في النهاية على إضافة وبعد ذلك حفظ.

موعد صرف دعم حساب المواطن

يتم صرف دعم حساب المواطن في موعد ثابت بشكل شهري، وهو اليوم العاشر من كل شهر، حيث يتم في هذا اليوم إيداع مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين البنكية، ولا يتم تغيير هذا الموعد إلا في مواعيد محددة، وهي أن يصادف اليوم العاشر يوم إجازة مثل الجمعة والسبت أو عطلة رسمية مثل الأعياد والاحتفالات الرسمية.