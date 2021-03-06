نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفعة 40 برنامج حساب المواطن ca.gov.sa بالمملكة الاستعلام والأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدفعة 40 برنامج حساب المواطن ca.gov.sa ، بالمملكة العربية السعودية، والتي يزداد عليها البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع اقتراب موعد الصرف الخاص بالدفعة 40 لشهر مارس 2021م، الحالي والذي بمشيئة الله سوف يتم صرفه، بالشكل الدوري الذي حدده برنامج حساب المواطن بالمملكة، يوم الأربعاء، الموافق 10 مارس 2021م، الموافق 26 من شهر رجب لعام 1442هـ، والذي سيتم إيداع الدعم المخصص أمس يوم الثلاثاء القادم، لكافة المستفيدين من البرنامج، المنطبقة عليهم شروط وأهلية الاستحقاق، والجدير بالعلم أن برنامج حساب المواطن، هو واحد من أهم برامج رؤية المملكة 2030م، والتي تم تدشينها تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، وفق خطة إصلاحات اقتصادية شاملة بالمملكة، مع الأخذ بعين الاعتبار المواطن السعودي، خاصة ذوي الدخل المتوسط والمنخفض.

الدفعة 40 برنامج حساب المواطن ca.gov.sa

وكما ذكرنا سابقًا أن برنامج حساب المواطن بالمملكة، يخضع لضوابط من شروط وأهلية استحقاق، تم النص عليها للمستفيدين، فالبرنامج عبارة عن دعم مالي يستهدف فئة ذوي الدخل المنخفض والمتوسط من المواطنين، الذين تنطبق عليهم أهلية وشروط استحقاق الدعم، بهدف توفير حياة كريمة لهم، من مسكن مناسب ومبلغ مالي يساعدهم على مواجهة الأوضاع، أثناء القيام بالإصلاحات الاقتصادية وفق رؤية المملكة 2030م، والتي يعمل القائمين على شؤون المملكة على قدم وساق لتحقيقها على أرض الواقع.

شروط وأهلية الاستحقاق لصرف دعم حساب مواطن

وعن شروط وأهلية استحقاق دعم حساب مواطن بالمملكة العربية السعودية، وفق مستجدات 1442هـ، نذكرها بالترتيب التالي:

شرط أن يكون المواطن حامل للجنسية السعودية.

استحقاق الدعم للمرأة السعودية المتزوجة بغير سعودي.

استحقاق الدعم للمرأة السعودية المطلقة أو الأرملة.

استحقاق الدعم للمواطن السعودي من ذوي الإعاقة التي لا تمكنه من العمل.

يجب أن يكون المواطن من المقيمين على أراضي المملكة إقامة دائمة، أي لا تتجاوز مدة سفره خارج أراضيها أكثر من 90يوم.

وجوب توافق البيانات المقدمة من قبل المستفيد، مع بيانات الجهة التي لها علاقة بالمستفيد.

ألا يكون المستفيد داخل السجن، أو أحد دور الرعاية الحكومية.

ألا يكون للمستفيد جهة دعم أخرى تابعة لمنظمة ما.

كما يتم رفض طلب أصحاب السجلات التجارية.

ويجب دائمًا على المستفيد الذي تنطبق عليه شروط أهلية الاستحقاق، مراجعة بياناته باستمرار وتحديثها عبر الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن، حتى لا يتعرض لإيقاف أو تجميد حسابه، وفي حال واجهت المستفيد مشكلة فبإمكانه اتباع خطوات حل مشكلة عدم أهلية حساب المواطن.

الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية لشهر مارس 2021م

وللاستعلام عن موعد حساب المواطن وفق آخر مستجدات، برقم الهوية الوطنية، للمستفيدين كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لحساب المواطن. القيام بتسجيل البيانات الخاصة بالمستفيد. القيام بتسجيل رقم الهوية، وكلمة السر الخاصة بالمواطن المستفيد. ثم بالضغط على خانة الاستعلام، وسوف تظهر جميع التفاصيل الخاصة بالمستفيد عن الدفعة 40 لحساب المواطن.