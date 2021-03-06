“منشآت”: 60 شركة متوسطة تتجه للتحول إلى التجارة الإلكترونية

بلادي – الرياض :
كشفت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، عن تلقيها عشرات من الطلبات من شركات متوسطة للدخول ضمن برنامج تحول المنشآت إلى التجارة الإلكترونية.
وأوضحت “منشآت” أنها تلقت 60 طلباً من شركات للتحول إلى هذا المجال، مشيرة وفقاً لصحيفة “الاقتصادية”، إلى أن البرنامج يهدف إلى تمكين المنشآت المتوسطة من التحول للتجارة الإلكترونية لدفع نموها، وتعزيز تنافسيتها، وخلق الفرص لتوسيع نشاطها ورفع مساهمتها في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأبانت أن الفئات المستهدفة من البرنامج هي المنشآت المتوسطة التي يتراوح عدد موظفيها بين 50 و249 موظفا، والتي تتراوح إيراداتها ما بين 40 و200 مليون ريال.
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