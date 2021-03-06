وزارة الحرس الوطني تفتح باب التقدم لعدد من الوظائف

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل لعدد ‏من الوظائف الشاغرة العسكرية لحَمَلة شهادة ‏الثانوية،

وأبانت الوزارة أن الوظائف المعلنة في تخصص (طاهي) ومن لديه الشهادات والخبرة في مجال الطهي، لافتة إلى أن التقديم لها سيكون ‎‎اعتبارًا ‏من غد (الأحد) ويستمر حتى نهاية الخميس المقبل ‏الموافق 1442/07/27.‏

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ‏نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة، وحسن السيرة والسلوك ‏غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة‎.‎

وشددت على أن يكون المتقدم لائقاً طبياً للخدمة العسكرية، ولا ‏يقل عمره عن 17 سنة،‎ ‎‏والطول عن 160 سم، بالإضافة لتوفر ‏خبرة أو شهادة في مجال الطهي، مع ضرورة معادلة الشهادات ‏الصادرة من خارج المملكة.