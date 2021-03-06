بلادي – الرياض :
أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، اليوم (السبت)، تعرض بطل الراليات الدولي، يزيد الراجحي وملاحه مايكل أور، إلى حادِث مع انطلاق المرحلة الثانية من رالي الشرقية تويتا الدولي 2021.
وأوضح الاتحاد، أنه تم نقل يزيد الراجحي عبر الطائرة المروحية إلى المستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية للاطمئنان عليه، معلنًا انسحابه من البطولة بعد تعرضه للحادث أثناء السباق.
ونشر حساب فريق يزيد الراجحي بموقع “تويتر” صورة حديثه له وهو بالمستشفى، مبيناً أنه والملاح واعيان وفي حالة جيدة وسيخضعان للعديد من الفحوصات، متمنياً لهما السلامة.
وكانت الأحوال الجوية قد أدت إلى إلغاء إقامة المرحلة الثانية من رالي الشرقية، أمس الجمعة، وذلك حرصا على سلامة المشاركين في الرالي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يزيد الراجحي وملاحه يتعرضان لحادث في رالي الشرقية.. ونقله بمروحية إلى المستشفى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.