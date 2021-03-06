وفاة الدراج السعودي رياض الشمري إثر حادِث تعرض له في رالي “الشرقية تويوتا”

بلادي – الرياض :
أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، اليوم السبت، نبأ وفاة الدرّاج السعودي رياض الشمري؛ إثر حادِث تعرض له خلال مشاركته في رالي الشرقية تويوتا الدولي.
ونعى الاتحاد ببالغ الأسى والحزن، الدرّاج الشمري الذي تعرض للحادِث خلال المرحلة الأخيرة من الرالي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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