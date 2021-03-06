بينها سرقات بأساليب متنوعة.. “الأمن العام” يستعرض جرائم أُطيح بمرتكبيها الأسبوع الماضي

بلادي – الرياض :

تمكّنت الجهات الأمنية في عدد من مناطق المملكة، من القبض على عدد من المواطنين والمقيمين؛ لتورطهم في حـوادِث مختلفة خلال الأسبوع الماضي.

ونشر الأمن العام مقطع فيديو مجمعاً للمخالفات التي ارتكبها المتورطون، على رأسها القبض على مواطن في الرياض، أطلق النار على واجهة مبنى مركز صحي لمنعه من الدخول، بسبب عدم تقيده بالإجراءات الاحترازية، كما ألقي القبض أيضًا على مواطن في مكة المكرمة، قام بارتكاب جرائم سرقة 17 مركبة وأجهزة كهربائية.

وقبض الأمن على 7 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمكة المكرمة، قاموا بالترصد لعملاء البنوك وسرقة ما بحوزتهم، كما تم القبض على مواطن في الرياض، أطلق أعيرة نارية في الهواء من سِلاح ناري داخل أحد الأحياء السكنية وتوثيق ذلك ونشره.

وألقى الأمن القبض على 3 مواطنين في محافظة خيبر، قاموا بسرقة مصوغات ذهبية من أحد المنازل، كما تم القبض على 5 مقيمين من الجنسيتين اليمنية والسودانية في مكة المكرمة، ارتكبوا عدة جرائم تمثلت بسرقة 8 صيدليات و3 مركبات استخدمت في تنفيذ جرائمهم.