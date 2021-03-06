بينهم مواطن.. التعرف على رفات 9 أشخاص فُقدوا خلال “حرب الخليج”

بلادي – الرياض :
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم (السبت)، التعرف على هوية 9 رفات بشرية لأشخاص فقدوا خلال “حرب الخليج”، وانقطعت أخبارهم عن أسرهم منذ ذلك الحين، وبينهم مواطن سعودي.
وأوضحت اللجنة أنه تمّ التعرف على الرفات عقب إجراء تحاليل للحمض النووي وتمّت مطابقتها مع قاعدة بيانات الكويت لأسرى الحرب والمفقودين، مشيرة إلى أنه عُثِر على الرفات في موقعي دفن في قضاء السماوة في العراق في شهر مارس 2019 .
وأبانت أنه سيتم دفن الرفات البشرية الـ9 في دولة الكويت بما فيهم رُفات المواطن السعودي، لافتة إلى أنه سيتمكّن أخيرا أقارب الضحايا المفقودين من استيضاح ومعرفة مصيرهم، وذلك بعد 30 سنة من الانتظار المؤلم.
وأشارت إلى أن اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية تأسست عامي 1991 و1994، وذلك للمساعدة على تحديد مصير المفقودين في حرب الخليج 1990 – 1991، حيث تترأس اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر هاتين اللجنتين، وهما تتألفان من ممثلين عن المملكة والعراق والكويت والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا.
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