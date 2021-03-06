“الشؤون الإسلامية”: إغلاق 6 مساجد مؤقتاً بعد رصد عدد من الإصابات بـ”كورونا” بين المصلين

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (السبت)، إغلاق 6 مساجد مؤقتًا، بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفيروس “كورونا” بين صفوف المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي تم إغلاقها تقع في 4 مناطق، مشيرة إلى أن قرار الإغلاق يأتي في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله وفق أعلى معايير السلامة.

وأبانت أن مجموع ما تم إغلاقه من مساجد خلال 27 يوماً بلغ 224 مسجداً، تم فتح 208 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.