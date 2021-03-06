تركي آل الشيخ يعلن عودة فعاليات أوايسس الرياض

بلادي – الرياض :

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عودة الفعاليات الترفيهية لأوايسس الرياض، وذلك بعد توقفه في الفترة السابقة بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الداخلية لمجابهة فيروس كورونا.

وأوضح آل الشيخ، اليوم السبت، أن الأشخاص الذين كانت لديهم حجوزات سابقة أثناء فترة الإجراءات يمكنهم إعادة جدولتها في الوقت المناسب لهم عبر الرقم 920003772.

ويُعد أوايسس أحدث مشروع ترفيهي فاخر في قلب الصحراء الداخلية بالمملكة، ويتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية، مثل الحفلات الموسيقية والتخييم التقليدي والمطاعم الراقية.