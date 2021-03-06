حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأحد في المملكة

بلادي – الرياض :

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد، أن يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

كما توقع أن يمتد تأثير هذه العوالق أيضا إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما يستمر النشاط في الرياح السطحية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 35 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 5 درجات مئوية في طريف.