بلادي – الرياض :
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد، أن يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.
كما توقع أن يمتد تأثير هذه العوالق أيضا إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما يستمر النشاط في الرياح السطحية على أجزاء من المنطقة الشرقية.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 35 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 5 درجات مئوية في طريف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأحد في المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.