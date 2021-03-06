وزير الشؤون البلدية: لن نتهاون في تطبيق العقوبات بحق مخالفي بروتوكولات التعامل مع العملاء

بلادي – الرياض :

شدد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، على أنهم لن يتهاونوا في تطبيق العقوبات على المحال التي لا تلتزم ببروتوكولات التعامل مع العملاء.

وأوضح، اليوم (السبت)، استمرارهم في الرقابة المكثفة للحفاظ على سلامة المجتمع، مؤكداً أن الامتثال للإجراءات الاحترازية يساهم في سلامة المجتمع وتجاوز جائحة كورونا.

وكانت الوزارة قد أصدرت بروتوكولات التعامل مع العملاء للمحال التجارية، بعد قرار وزارة الداخلية بعدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.