ترتكب المخالفات في الرياض ويتحملها هو بمكة.. مواطن يشتكي سيارة تحمل نفس لوحته و”المرور” يرد

بلادي – الرياض :

تقدم مواطن بشكوى للإدارة العامة للمرور، بشأن تسجيل مخالفات على سيارته السوداء، رغم ارتكابها من مركبة أخرى تحمل نفس اللوحة ولكن باللون الفضي.

وأوضح المواطن أن المخالفات ترتكبها السيارة الفضية بمدينة الرياض، بينما تتحملها سيارته السوداء الموجودة في مكة المكرمة، مشيرًا إلى أن مركبته لم تذهب إلى الرياض أبدًا، مبينا أنه راجع هيئة المخالفات أكثر من مرة في مخالفات سابقة.

من جانبه، تفاعل المرور مع شكوى المواطن، حيث طالبه بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.