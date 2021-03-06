يزيد الراجحي يكشف عن حجم إصابته في “رالي الشرقية” ويطالب بالدعاء للشمري

بلادي – الرياض :
طمأن بطل الراليات الدولي يزيد الراجحي الجميع على صحته، بعد تعرضه لحادث صباح اليوم السبت، خلال مشاركته في المرحلة الثانية من رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021.
وقال الراجحي في مقطع فيديو إن إصابته بسيطة، وما حدث أمر طبيعي من طبيعة “الراليات”، مطالبا الجميع بالدعاء لزميله الدراج رياض الشمري، الذي توفي اليوم في حـادث وقع له خلال مشاركته بالسباق.
وكان الراجحي تعرض اليوم هو وملاحه مايكل أور إلى حادِث مع انطلاق المرحلة الثانية من السباق، وجرى نقله عبر الطائرة المروحية إلى المستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية للاطمئنان عليه.
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