تدشين مركز لقاحات كوفيد-19 بمستشفى العيون بجدة

دوت الخليج : جدة – حصه الروقي

تم تدشين مركز لقاحات كوفيد-١٩ في مستشفى العيون بجدة وقد تم تفعيل المسارات والخرائط التوضيحية المخصصة والتي يتم من خلالها تعريف المستفيد بالاتجاهات التي يستخدمها للدخول ثم أخذ اللقاح ومن ثم المغادرة في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازات

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