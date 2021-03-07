الجلال يتوج الفائزين بحفل العشرون لفروسية الاحساء

دوت الخليج – حسين الحبيب

أقام ميدان فروسية الأحساء السباق العشرون للموسم الحالي 1442 هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل للميادين بالرياض ، بحضور كريم من إدارة الميدان الكرام و على رأسهم مدير ميدان فروسية الأحساء الأستاذ فؤاد بن محمد الجلال ومنسوبي الميدان وضيوف الميدان الأستاذة : OANA VALEA مدربة فربة فروسية في أرامكو العضيلية و الدكتور : أيمن أحمد عضو في كلية الطب البيطري في جامعة الملك فيصل وذلك على مضمار الميدان في المحافظة بجوار جبل الأربع .

وتكون السباق من ثمانية أشواط مسافة الشوط الأول1400 متر بينما مسافة بقية الأشواط 1600 متر ،

جاءت نتائجها كما يلي :

– الشوط الأول مفتوح الدرجات الخيل مواليد 2018 فاز بالمركز الأول ( جاكوار ) للمالك : فؤاد الجلال و المدرب: محمد الجلال و الخيال: مهدي الحبيل في وقت قدره : 1:49:22، وحل في المركز التالية: 2/ فلاح جودة 3/ مبارز الأصيل 4/ سفيان سيالة 5/ عز سيالة

– وفي الشوط الثاني الخيل التي ربحت ( 1 – 3 ) +5 سنوات فاز بالمركز الأول ( اخو ديم ) للمالك: هارون الزريق والمدرب: عبدالمحسن الخراع و الخيال : احمد العطية في وقت قدره : 1:58:46، وحل في المراكز التالية : 2/ يشن 3/ ريم الأمل 4/ راقي الأوصاف ،

– وجاء في الشوط الثالث مفتوح الدرجات مواليد 2018 حصل على المركز الأول ( الشرفاء ) للمالك: ظافر الدوسري و المدرب: محمد الشهاب الخيال: مهدي الحبيل في وقت قدرة : 2:00:87، وحل في المراكز التالية : 2/ هارلي 3/ ميراث 4/ عسكر فنان ،

– فيما جاء الشوط الرابع الخيل التي لم تربح مواليد 2017 فقد فاز بالمركز الأول

( استودعتك الله ) للمالك: احمد العفالق و المدرب: خالد العفالق والخيال: متعب المريبض في وقت قدرة : 1:59:87 ،

وحل في المراكز التالية : 2/ راقي الخيل 3/ معول 4/ نجم الاموسيتوس ،

-وأما نتائج شوط الكأس الخامس مفتوح الدرجات أفراس عمر +5 سنوات حصل على كأس الحفل العشرون للشوط الرئيسي دعم نادي سباقات الخيل للميادين بالرياض ( مزهبه ) ‏للمالك و المدرب : مازن البراهيم والخيال: عبدالعزيز الصايغ في وقت قدره : 1:57:53 ،

فيما حل في المراكز التالية : 2/ المتجردة 3/ شردة 4/ رش المزن ،

-وفي الشوط السادس مفتوح الدرجات مواليد 2017 فقد حقق المركز الأول ( قاطر ) ‏للمالك: فهد الخميس و ‏المدرب: عبدالعزيز العديل و الخيال: فهد الجبر ‏في وقت قدره : 1:57:75، وحل في المراكز التالية : 2/ الوري 3/ السهوك 4/ جائل ،

-وفي الشوط السابع الخيل التي ربحت ولم تربح من ( 0 – 2 ) فقد كسب ( مريوف ) ‏للمالك : عبدالكريم الحبيل و المدرب : يونس الحريري و ‏الخيال: مهدي الحبيل في وقت قدرة : 2:02:44 ، وحل في المراكز التالية : 2/ انا الخالد 3/ تكفى يا سامي 4/ ضريبي ،

-فيما جاء في الشوط الثامن مفتوح الدرجات عمر +5 سنوات من نصيب ( متبين )

‏للمالك : خالد التركي و‏المدرب: صالح التركي و‏الخيال: مهدي الحبيل ‏في وقت قدره : 1:56:24 ، وحل في المراكز التالية : 2/ فالك الخير 3/ انت المظفر 4/ اخو الطيب 5/ خالي .