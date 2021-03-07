إطلاق بطولة البلوت بنادي صم الشرقية.

دوت الخليج – هناي بنت عبدالله – الدمام

يطلق نادي الصم في المنطقة الشرقية وبالتعاون مع نادي البلوت الاربعاء القادم بطولة البلوت لعام ١٤٤٢ وتستمر ثلاثة أيام وذلك ضمن برامج النادي الترفيهية خلال هذا الموسم.

وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي الصم في المنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن صعب الشمري بأن الهدف من البطولة العمل على نشر ثقافة الترفيه من خلال الألعاب الذهنية وكذلك تدريب المستفيدين من خدمات النادي الصم وضعاف السمع على تعليم أصول المنافسات للألعاب الذهنية بروح المنافسة الإيجابية بعيدا عن التعصب .

وأضاف بأن الهدف الجوهري من إقامة هذه البطولة العمل على تأسيس سلسلة الألعاب الذهنية والأنشطة الشبابية للعبة تعد الأكثر شعبية حيث سيتم منح العديد من الجوائز للفائزين .

وألمح الشمري بأن قوانين البطولة تنص على الالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة وتفعيل تطبيق توكلنا وأخذ مقياس درجة الحرارة قبل الدخول لمقر البطولة بالنادي .

وزاد بالقول أن البطولة تعكس ميزات هذه اللعبة الفريدة والتي لا زالت تحتفظ بمكانتها داخل المجتمع وضمن خصوصيته الترفيهية وفي وسط اللاعبين داخل الأندية والمنتديات.

وأبان أن هذه اللعبة ظلت متربعة على صدارة قائمة الألعاب الذهنية في المملكة والخليج بفضل ميزاتها الكثيرة والجذابة وإقبال اللاعبين لكن الجميل فيها أنها تؤسس روح الفريق وتزرع في نفوس اللاعبين المتنافسين إثارة الحماس الإيجابي وتحفيز الذهن وتنشيط الذاكرة للتركيز على متابعة اللعب وتحقيق المتعة فيها.

وأشار نائب رئيس النادي مشرف الأنشطة الرياضية محمد النهدي بأن البطولة ستبدأ مساء يوم الأربعاء القادم بمشيئة الله تعالى بعد صلاة العشاء وحتى الساعة العاشرة مساء ولمدة ثلاثة أيام حيث سيطبق على المتسابقين كافة القوانين المنصوص عليها في اللعبة منها أدوات اللعبة وأشواطها واللاعبون وطرق انتقال الدور في التوزيع بين اللاعبين ومسميات حالة اللعبة الحكم والصن والنقاط الإضافية، والمشاريع، وتعريف الأبناط، وتوزيعها، والنقاط، والتربيع، والدق، والطلوع، والإكة، والأشكل، وترتيب أوراق اللعبة حسب قدرتها، والصن المغطى، والكبوت، ومضاعفة نقاط اللعب «التدبيل» والتأكيد على تعليم أصول اللعبة الأساسيات والمبادئ ومسميات أوراق اللعبة وأنواعها حسب قوتها وطريقة اقتناص النقاط ومكونات النقاط في الحكم وتمارين تطبيقية لتكريس المواد التعليمية .

وقدم النهدي الشكر والتقدير لرئيس نادي البلوت فالح السبيعي على جهودهم في تعليم هذه اللعبة وفق أصولها وانظمتها وتعاونهم في تحقيق مفهوم الشراكة المجتمعية مع نادي صم الشرقية.