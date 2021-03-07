أمر ملكي بتمديد خدمة أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد لمدة 4 سنوات

بلادي – الرياض : أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بتمديد خدمة أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد، لمدة 4 سنوات. وكان الأمير عبدالعزيز بن سعد قد عُيِّنَ في 22 أبريل 2017، أميراً لمنطقة حائل بمرتبة وزير. وقد شغل الأمير عبدالعزيز، من قبل منصب نائب أمير منطقة حائل بين عامي 2000 و2017، ونائب رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل.

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