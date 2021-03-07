من خلال اختبارات عملية ونظرية.. إطلاق برنامج “الفحص المهني” لضمان كفاءة العمالة بالمملكة

بلادي – الرياض :

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم (الأحد) برنامج “الفحص المهني” لضمان كفاءة العمالة المهنية في سوق العمل بالمملكة.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج يتم بالتعاون مع وزارة الخارجية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بهدف التحقق من امتلاك العامل المهني المهارات الأساسيّة اللازمة لتأدية المهنة الحرفية التي تم استقدامه للمملكة للعمل بها، وذلك من خلال أداء اختبار عملي ونظري في مجال تخصصه.

ويسعى البرنامج للارتقاء بجودة عمل الأيدي المهنية العاملة في سوق العمل، ورفع مستوى الخدمات المهنية المقدمة وتعزيز الإنتاجية، وإيقاف تدفق العمالة المهنية غير المؤهلة.

وأشارت إلى أن البرنامج سيعمل في مسارين؛ الأول يهدف لفحص العمالة المهنية بدولهم قبل وصولهم إلى المملكة بالتعاون مع مراكز فحص دولية، في حين يهدف المسار الثاني لفحص العمالة المهنية المتواجدة حالياً في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية معتمدة.

ودعت الوزارة جميع المنشآت إلى البدء بفحص العمالة المهنية المتواجدة داخل المملكة حيث سيتم الإلزام بشكل تدريجي حسب حجم المنشأة ابتداءً من شهر يوليو 2021.

أما بالنسبة للمسار الخارجي، فسيتم ربط تأشيرة العمل للمهن المستهدفة باجتياز العامل للفحص المهني بدولته وبشكل تدريجي، وفقاً لخطة تفعيل بالاتفاق مع وزارة الخارجية والدول المرسلة للعمالة إلى المملكة.

ويستهدف البرنامج أكثر من ألف مهنة حرفية تخصصية تندرج تحت 23 قطاع مهني، حسب التصنيف المهني السعودي.

وحثت الوزارة جميع المنشآت الراغبة في إجراء الفحص المهني لعمالتها خلال الفترة الاختيارية ابتداءً من يوم غد الإثنين إلى زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج، كما حثت المراكز المتخصصة أو الراغبة في الحصول على الاعتماد بوصفها مراكز لإجراء الفحص المهني إلى التسجيل.