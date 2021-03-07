“الصندوق العقاري”: تمكين 140 ألف أسرة من تملك مسكنهم الأول خلال 2021

بلادي – الرياض :

أعلن صندوق التنمية العقارية؛ تمكين 140 ألف أسرة جديدة من تملك مسكنهم الأول خلال العام الجاري 2021.

وأوضح أن التملك جاء وفق رغبات المواطنين واحتياجاتهم في كافة مدن ومناطق المملكة من خلال الاستفادة من الخيارات التمويلية والسكنية التي يقدمها برنامج القرض العقاري المدعُوم من مستفيدي برنامج “سكني”.

وقال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، إن برنامج القرض العقاري المدعُوم سيدعم أكثر من 140 ألف أسرة، لافتاً إلى أن ذلك يأتي لتسريع وتيرة التملّك السكني للأسر السعودية، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن برنامج “القرض المدعُوم” مكّن منذ انطلاقه في يونيو 2017 حتى نهاية عام 2020 أكثر من 424 ألف أسرة من تملك المسكن الملائم، بالشراكة مع القطاع الخاص من الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات “القرض العقاري المدعُوم” من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق.