“الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية” توافق على تعميم استخدام المرجع المكاني الوطني

بلادي – الرياض :

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تعميم استخدام المرجع المكاني الوطني،(SANSRS) في الأعمال المساحية والبيانات الجيومكانية.

وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي امتداداً لما يحظى به قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية من دعم القيادة، وذلك لأهمية توحيد المعايير للبيانات الجيومكانية وتنظيم الأعمال المساحية على المستوى الوطني من أجل الاستخدام الأمثل للموارد وتكامل وتبادل البيانات الجيومكانية بين الجهات.

وبينت الهيئة أنها تعمل على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق به في المملكة، والارتقاء به، والإشراف عليه، ومراقبته بما يحقق الجودة وتحسين الأداء.

ولفتت إلى أنها تقوم أيضا باعتماد وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية والمرجع الجيوديسي الوطني، ووضع المعايير والضوابط الأساسية والاسترشادية المتعلقة بالقطاع، حيث قامت الهيئة بإنشاء المرجع المكاني الوطني SANSRS، وذلك بحساب المرجع الجيوديسي الوطني بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة.

يذكر أن المرجع المكاني الوطني يعد نظامًا مرجعياً مكانياً يستخدم في جميع تطبيقات تحديد المواقع، وكذلك يتم بناء المنتجات الجيومكانية استنادا إليه، ويسهم في توحيد معايير إنتاج البيانات الجيومكانية والجهود الوطنية المبذولة بين مختلف القطاعات في المملكة، كما يوفر التكامل بين البيانات الجيومكانية المختلفة وتوافق الأنشطة المساحية والخرائط للمملكة.