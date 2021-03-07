إنقاذ قدم راعي إبل من البتر بعد تعرضه للدغة أفعى بمكة

بلادي – الرياض :

أنقذ فريق طبي في مستشفى الملك عبد العزيز بمكة المكرمة، قدم راعي إبل ثلاثيني من البتر، بعد تعرضه للدغة أفعى في قدمه اليسرى.

وأوضح التجمع الصحي في مكة المكرمة، أن المريض قدِم لقسم الطوارئ، وهو يعاني من إعياء شديد وتورم في رجله اليسرى، وبعد الفحص السريري والتحاليل المخبرية والأشعة، تم عمل الإسعافات الأولية اللازمة وإعطاء المصاب اللقاح اللازم ضد سم الأفعى.

وأبانت أنه اتضح خلال الفحص السريري وجود متلازمة الحيز في رجله اليسرى، وهي إحدى مضاعفات وجود سم الأفعى، حيث تم التدخل السريع لإنقاذ الرجل من مضاعفاتها التي قد تسبب بتر الطرف بشكل كامل، وتم إجراء عملية جراحية للمريض.

وتضمنت العملية قطع الأنسجة غير المرنة التي تغلف العضلات المصابة، وذلك لتخفيف الضغط، وتم إعطاء المريض كمية من جرعات اللقاح اللازمة لتثبيط فاعلية السم بالجسم، وهو الآن بحالة جيدة ويتماثل للشفاء في المستشفى.