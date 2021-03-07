رؤى حول هيئة الصحة العامة….أ.د سهل بن عبد العزيز الهاجوج

أولا وقبل كل شي أود أن أتقدم لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين بالشكر الجزيل على تحويله المركز الوطني للوقاية من الامراض ومكافحتها الى هيئة عامة بمسمى هيئة الصحة العامة . هذا القرار ليس بمستغرب على مقام خادم الحرمين الشريفين الذي سخر ويسخر كل امكانيات الدولة لرعاية صحة المواطن والمقيم على حد سواء.

وكان هذا جليا منذ أن بدأت جائحة كورونا حيث قال حفظه الله :”الدولة لن تدّخرجهدا ولا مالا للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين” لذا وجب علينا شكره حفظه الله .. والله أسال أن يمد في عمره ويمتعه بالصحة والعافية.

وبإعتباري مختص في الأمراض المعدية وعلى وجه الدقة مختص في أحد أخطر الأمراض المعدية وأشدها فتكا بالإنسان ألا وهو الدرن وكذلك لدي اهتمام بالغ بطاعون العصر كورونا فإنني أود أن أشارك المسؤولين عن هيئة الصحة العامة ببعض الرؤى عسى ولعل أن تفيدنا جميعا.

اولا: قاعدة البيانات : والمقصود منها أن يكون لدينا قاعدة بيانات عريضة تحتوي على بيانات جميع المرضى المصابين بالأمراض المعدية و أهم هذه البيانات هي نوعية الأمراض المعدية الفيروسية والفطرية والبكتيرية والطفيلية على أن يتم التعمق في معرفة هذه الأمراض المعدية لتشمل قاعدة البيانات سلالات هذه الأمراض أو مايسمى بالمتحور varient كما هو الحال في فيروس كورونا وأيضا قاعدة البيانات يجب أن تحتوي على عدد مرات معاودة هذه الأمراض وعلى الفروقات بين كل مرة وأخرى؛ بمعنى هل هذه المعاودة هي بنفس السلالة الأولى التي أصيب فيها الشخص لتدل بذلك على إحتمال فشل الخطة العلاجية؛ ام أنها سلالة اخرى جديدة لتدل بذلك على احتمالية نقل عدوى نشطة تسري في المجتمع.

قاعدة البيانات يجب ألا تكل ولا تمل من استيعاب جميع الجراثيم ولا وقت محدد لها؛ بمعنى أن تبنى لتبقى لتصبح بنك معلومات مهم يرجع إليه في كل لحظة نود فيها معرفة معلومة ما. مثال: لو كان لدينا مريض وعاوده المرض بعد 20 سنة أو أكثر أو أقل هل هذا المرض هو ما أصيب به من قبل ام أنه جديد؟ ولو عاوده المريض المرض مرة ثالثة و رابعة إلى اخره.

قاعدة البيانات يجب أن تكون موحدة وتسجيل المرضى فيها يكون من خلال بطاقة الاحوال حتى لا يتم تكرار التسجيل لو انتقل المريض إلى منطقة اخرى.

قاعدة البيانات هذه لا يمكن أن تكون مكتملة و تفي بالغرض المطلوب منها إلا إذا كانت مدعمة ببنك للمعزولات بمعنى أن يكون لدينا استراتيجية للإحتفاظ بكل المعزولات التي تعزل من المرضى ليتم الرجوع إليها وقت الحاجة وتكون مصدرا غنيا لتزود الباحثين بما يحتاجونه من جراثيم لإجراء الأبحاث العلمية.

الاستعداد للاوبئة: صنفت منظمة الصحة العالمية الأمراض المعدية على أنها إما أن تكون ناشئة جديدة كفيروس كورونا المستجد أو معاودة الظهور كمرض الدرن والذي تسببه جرثومة الدرن البكتيرية أو أنها أمراض جرثومية متعمدة كالجراثيم التي تستخدم في الحروب البيولوجية .الخارطة العالمية التي استخدمها خبراء المنظمة في 2019 للتحذير من الأنواع المذكورة أعلاه أوضحت هذه الخارطة أن هذه الجراثيم لا حصر لها ولا عد ولا يمكن الحد من خطورتها إلا من خلال الإستعداد لها ؛ إذا السؤال المهم كيف لنا أن نكون مستعدين للأمراض المعدية بجميع أنواعها الثلاثة ؟

الاستعداد يأتي من خلال الاتي: 1- الإستثمار في العقول : ونقصد منه إذا لم يكن لدينا عقول مدربة على التعامل مع الجراثيم للتعرف عليها وسبر أغوارها وفهم الية عملها العدائية لإصابتنا بالأمراض أو مقاومتها للعلاج والأجهزة المناعية أو تحوراتها نبقى مكشوفين امام هجماتها الأساسية والمرتدة. وأوضح مثال على ما أود قوله هو تحور فيروس كورونا حيث أصبح في تحوارته أشد ضراوة وأسرع إنتقال في ذات الوقت يهرب من التحصينات؛هذا التحور ما هو إلا معاودة الهجوم ليبقى الفيروس متغلبا على وسائل مقاومته ومحاصرته.

المثال الاخر: هو نشوء المقاومة ضد المضادات الحيوية و بكتيريا الدرن تعتبر خير مثال لمقاومة المضادات الحيوية عن طريق الطفرات الوراثية لتتغلب على طرق محاربتها ؛ جدير ذكره ان بكتيريا الدرن من الجراثيم معاودة الظهور .

اذا لا سبيل لنا لمحاربة الجراثيم بكل انواعها الا من خلال الاستثمار في العقول ليصبح لدينا علماء ابحاث قادرين على فهم كل ماذكر اعلاه؛ هؤلاء العلماء يجب ان تهيأ لهم المختبرات لاستيعاب العمل على الجراثيم المعدية.

المختبرات يجب أن تكون أمنة وفيها كل سبل السلامة وإلا أصبحت هي مصدرا للعدوى؛ جدير ذكره أن المختبرات تصنف إلى أنواع مختلفة بحسب نوع الجراثيم التي سوف تبحث فيها؛ وعلى سبيل المثال يتطلب العمل على جرثومة الدرن مختبرات الصنف الثالث والتي تحتوي على كبائن سلامة تعمل تحت الضغط السالب لحماية العاملين وهذه الكبائن مزودة بفلاتر دقيقة لا تسمح بمرور الجراثيم من خلالها لحماية البيئة الخارجية.

المختبرات يجب ان تكون مدعمة ببيوت حيوان مجهزة بوسائل السلامة حتى يستطيع الباحثون عمل التجارب على الحيوانات بطرق امنة حتى لا تتسرب العدوى من الحيوانات إلى الإنسان؛ وبيوت الحيوان غاية في الاهمية فعلى سبيل المثال لو أردنا إختبار تحصين ما أو عدوى ما وهي خطوات ضرورية قبل تطبيق هذه التجارب على الإنسان لإختبار مأمونية التطعيمات وهذا العمل لا يمكن أن ينجز بدون وجود بيوت الحيوان.

2- التعاون بين العلماء: قاعدة البيانات والعقول والمختبرات وبيوت الحيوان يجب أن تدعم بتعاون بين القطاعات الصحية والباحثين فيما بينهم.

التعاون بين القطاعات يمكن أن يكون من خلال أنظمة ؛ البعض منها موجود مثل ما يذكر من هذه الأنظمة والقوانين في اتفاقيات نقل المواد materials transfer agreaments التي ممكن أن يبنى عليها ماهو موجود للتحكم في عملية نقل المواد ومنها المعزولات الجرثومية حتى لا تكون خاضعة للأهواء.

التعاون بين الباحثين حجر زاوية في عملية البحث العلمي ورأينا كيف تم التعاون بين مركز ابحاث في المانيا (بيونتيك) وشركة فايزر في اميركا ليكون تعاونا عابرا للقارات لينتج لنا اول تحصين ضد كورونا .

تعاون علماء البحث العلمي في الغرب قائم على اشده لتكون لهم اليد الطولى والسباقة في الإنتاج العلمي؛ إذا بالتعاون ممكن التقدم و بدونه يكون سير العجلة في الاستعداد بطئ وقد لايكون موجود.

وفي الختام مرة اخرى نشكر خادم الحرمين الشريفين على هذه اللفتة الكريمة والله اسال ان يبقي بلادنا وقادته ومواطنيه والمقيمين على أرضه آمنين سالمين من جميع الأمراض المعدية .

أ.د سهل بن عبد العزيز الهاجوج

مختص في الامراض المعدية