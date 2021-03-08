وثاقــي بــي …..الكاتبة الصحفية / عائشة العلوني

أُشدد أزرك بنفسك ، لا أحد يحمل أثقالك عنك

ولا يوجد من سيشرب الدواء بدلاً منك حتى لا تشعر بمرارته

لا تعتقد أن أحداً سيسهر الليالي الطوال عند وجعك

لن يغمضوا عينيك ويبكوا نيابةً عنك

لن يلف على كفنك سوى جثمانك

أُشدد أزرك بنفسك ، أحطها بالأمان ، تعلم أن تتجاوز سكك الحياة الطويلة دون الإلتفات ، أصلح ذاتك ، تصالح مع نفسك ، قربها من خالقها ، سامح نفسك عند الأخطاءوإن عاتبتها ، فعاتبها عتاب الصلح ، الذي يرقى بها نحو شموخ الذات ، كأفيء أنجازاتك ، وتقبل هفواتك مع الإصرار على الإصلاح ،

همش جميع نجوم المجتمع ، أنت فقط من يقرر كم من النجوم تستحق ، لا أحد له السلطة على تقييمك ،لا ترضى لنفسك إلا العلو ،ولا تقارن ما قدمت بما يقدمه الأخرون ، ولا تنظر لما بين أيديهم فهو مٌلكهم كما أن لك أملاك ، إن كان لابد من المقارنة فقارنك اليوم بالأمس وخطط لما ستكون عليه غداً

أشدد أزرك بنفسك ، كُن مُزَّمل لذاتك ، لاتنتظر ألتفاف الأخرين حولك ، كون لنفسك هالة من قوى الإيمان

كن لنفسك الصاحب ، والصديق

أرواحنا وضعت في أجسادنا أمانه ، وأجسادنا سنسأل عنها يوماً ، لا تبكي على ما فاتولا تحمل هم ما هو أت ، عليك بيومك ، وكأنك ستغادر أخره

الحياة رسالة ، وماهي إلا مسار، سنضع متاعنا عند نهايته

أشدد أزرك بنفسك

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا….

سورة الجاثية آيه 15

سوره فصلت آيه 46

( بَلِ الْإِنسَانُ على نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ )

سورة القيامة آيه 14