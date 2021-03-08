رفقاً بالقوارير …الكاتبة الصحفية / سلوى البلادي

أُحياناً نقلل الحديث مع أشخاص نحبهم ، ليس لأننا كرهناهمبل لأنهم أشعرونا بأننا لا شيء بالنسبة لهم

الاهتمام ، الصدق، والثقة ، ومراعاة الشعور، هو عبارة عَن شخص يريدك أن تدوم معه

الإهتمام هو مفتاح قلب زوجتك، وبه تسلك أقصر الطرق إلى قلبها

المرأة بحاجة ماسة دائما للإحساس بأن هناك من يهتم بأمرها ويكترث لمشاعرها، فالاهتمام يشبع احتياجاتها الأنثوية

الاهتمام أحد أسباب نجاح الحب والمودة بين الزوجين

كي تحبك المرأة، اسمع منها لا تسمع عنها، عاتبها لا تعاقبها، دللها لا تهملها، افهمها لا تجبرها، ثق بها لا تراقبها

كن رجل لها لا عليها

الاهتمام يثبت لك قيمة وجودك في حياة زوجتك

الاهتمام عظيم قد يغلب الحُب أحياناً

أحيانا دقائق من الاهتمام تنسيها عامًا من الألم

رفقا بالمرأة فالمرأة أمانة ،ماخلقت للإهانة

هناك امرأة تصنع بيتا رائعا للرجل

وهناك امرأة تصنع رجلا رائعاً للبيت

أما العظيمة من تصنع الإثنين معا

الرجل ورقة كتب عليها (أرجو الاحترام ) والمرأة ورقة كتب عليها ( أرجو الاهتمام ) فاهتم بالمرأة تحترمك واحترمي الرجل يهتم بك

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