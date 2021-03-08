“المياه الوطنية” تحذر من تصرف قد يعرضك لغرامة تصل لـ50 ألف ريال

بلادي – الرياض :
حذرت شركة المياه الوطنية، يوم أمس (الأحد)، من أحد التصرفات المخالفة التي قد يرتكبها البعض، وتجعلهم معرضين لغرامة قد تصل إلى 50 ألف ريال.
وذكرت الشركة أن إزالة العداد ووضع وصلة مباشرة يعد مخالفة لنظام حماية المرافق العامة، ويعرّض المخالف لغرامة تصل إلى 50 ألف ريال.
يذكر أن شركة المياه نبهت عملاءها لضرورة تصفية الفاتورة قبل نقل ملكية العقار، مبينةً أنه يمكن القيام بهذا الإجراء عبر فرعها الإلكتروني.
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