“الصحة” تتوعد صانعي “الغمازات” بالأسواق والأماكن العامة.. وتحذر من التعامل معهم

بلادي – الرياض :

حذرت وزارة الصحة من التعامل مع صانعي “الغمازات” في الأسواق والأماكن العامة، متوعدة من يمارس تلك الأنشطة التي يُمنع ممارستها خارج المؤسسات الصحية.

وأوضحت الوزارة وفقاً لـ”عكاظ”، أن “تخريم الآذان” و”الزمام” وممارستها في الأسواق لا يدخل ضمن تصنيف الممارسات الصحية.

وبينت أن وزارة الشؤون البلدية والقروية هي الجهة المخولة بالرقابة ورصد المخالفات، مضيفة أن مُرتكب مثل هذه المخالفات يعاقب بالغرامة 100 ألف ريال أو السجن 6 أشهر أو بالعقوبتين معاً.