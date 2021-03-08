دوت الخليج – حنين بندر

صرحت الجهات المختصة من مساء يوم أمس الأحد في الساعات الأخيرة أن إحدى طائرات الحوثين قامت بالهجوم على ميناء رأس تنورة بالظهران وباتت محاولتهم بالفشل حيث أن الطائرة من دون طيار قادمة من البحر وكما صرحت وكالة الانباء السعودية ( واس) في نشرتها أن الاستهداف لم يتلقى أي إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية أو الممتلكات العامة” كلنا الحزم وحدودنا بأرواحنا عنها نذود وأرواحنا ترخص ولا توطى الحدود!”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحوثيين يستهدفون ميناء رأس تنورة والحي السكني بالظهران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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