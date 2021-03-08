دوت الخليج – إيمان جمل الليل برعاية معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور احمد بن فهد الفهيد، يشارك التدريب التقني بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وبشراكة إعلامية من جمعية “إعلاميون”، العالم هذا العام بيوم المرأة العالمي في 8 مارس بندوة افتراضية خليجية بعنوان “المرأة الخليجية 2021 قيادة وتمكين”، حيث شارك في افتتاح الندوة سعادة رئيس قطاع الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عادل الزياني.

وتضم الندوة في جلساتها عدد من القياديات السعوديات والخليجيات، حيث ستتحدث عضو مجلس الشورى السعودي الأستاذة كوثر الاربش عن دور المرأة السعودية في مجلس الشورى وستتناول رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع الأستاذة اسراء عسيري، صورة المرأة الخليجية بالاعلام ودودها الحقيقي ومن قيادات التدريب التقني، وتشارك الأستاذة هيفاء الصقر عميدة الكلية التقنية بتبوك ومساعد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني بتبوك بورقة عمل حول تمكين المرأة السعودية واستشراف المستقبل.

ومن دول الخليج، شاركت عضو المجلس الوطني الاتحادي في الامارات العربية المتحدة الأستاذة مريم بنت ماجد بن ثنية في حديث عن تمكين القيادة العليا في الامارات للمرأة ودورها الحقيقي، ومن دولة البحرين الشقيقة تشارك الأستاذة عهدية السيد رئيس جمعية الصحفيين البحرينية بورقة عمل عن حضور المرأة البحرينية في القيادة الفعالة للتعافي من كورونا (كوفيد – 19)

ويترأس الجلسات كل من الدكتورة فوزية الحربي مدير عام الاتصال المؤسسي بالتدريب التقي، والإعلامية السعودية خديجة الوعل، فبما سيكون المحال للحضور لمناقشة دور المرأة في القيادة والإعلام ودورها البارز في مواجهة جائحة كورونا، ودور القيادات العليا في دعم حضور المرأة في الحراك التنموي لدول الخليج وأثار هذا التمكين في بناء أوطان مستقرة اقتصادياُ ومتقدمة عالمياً.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. “التدريب التقني” ينظم بالتعاون مع أمانة مجلس التعاون ندوة بعنوان:”المرأة الخليجية 2021.. قيادة وتمكين” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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