“الداخلية” تعلن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالقوات الخاصة للأمن البيئي

بلادي – الرياض :
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم (الإثنين)، نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالقوات الخاصة للأمن البيئي.
وأوضحت أن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالقوات الخاصة للأمن البيئي، على رتبة “رقيب، ووكيل رقيب، وعريف”.
وأشارت إلى أنه يمكن معرفة نتيجة القبول النهائي والمتطلبات، من خلال الرجوع للموقع الإلكتروني لمنصة (أبشر – توظيف) على الـــرابـــط .
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