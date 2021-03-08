تركي آل الشيخ يجري سلسلة من الاجتماعات بشأن الترفيه

بلادي – الرياض :

أجرى رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الإثنين، عددًا من الاجتماعات مع جهات مختلفة، وذلك سعيًا وراء دعم المشاريع الترفيهية في المملكة.

ووقع مذكرة تعاون بين الهيئة ومجلس الغرف التجارية لإنشاء أكاديمية للترفيه وتطوير مواد تعليمية وبرامج متخصصة، كما وقع اتفاقًا مع جمعية خيرات، للاستفادة من خدماتهم في الفعاليات وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.

وشهدت اجتماعات اليوم، مناقشة الفرص المتاحة في قطاع الترفيه مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك السعودية والمستثمرين.