ولي العهد يستقبل ولي عهد البحرين ويستعرضان العلاقات الوثيقة بين البلدين

بلادي – الرياض :
استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم (الإثنين) في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ولي عهد مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وعقد الجانبان اجتماعاً جرى فيه استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين، ومجالات التعاون السعودي البحريني في شتى الجوانب لتحقيق مزيد من الإنجازات الثنائية للبلدين الشقيقين.
كما تطرق الاجتماع إلى عدد من المواضيع الخليجية والعربية وتنسيق الجهود المشتركة تجاهها.
حضر الاجتماع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، ووزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف الأستاذ محمد الجدعان.
كما حضر الاجتماع من الجانب البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة السفير البحريني لدى المملكة.
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