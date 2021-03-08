تمرين ثنائي بين القوات الجوية السعودية والأمريكية بمشاركة مقاتلات “إف -15 إس إي” و “بي-52”

بلادي – الرياض :
أنهت القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية، أمس الأحد، تمرينًا ثنائيًا، بمشاركة مقاتلات “إف -15 إس إي” السعودية، والقاذفات الاستراتيجية الأمريكية “بي-52”.
ويعد هذا التمرين استمرارًا للتعاون المشترك بين القوات الجوية الملكية والأمريكية، ليبرز القدرات والسيطرة الجوية والتكامل العملياتي من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشارك فيه القوات الجوية الملكية بطائرات مقاتلة من طراز “-15سي/إي” في مناورات التمرين العسكري المشترك “علم الصحراء 2021″، التي انطلقت اليوم بقاعدة الظفرة الجوية بالإمارات.
وتهدف القوات الجوية الملكية من المشاركة في “علم الصحراء 2021” صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية والإدارية، والتي من شأنها دعم الجاهزية القتالية للقوات الجوية.
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