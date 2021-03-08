“الصحة” توجه نداءً لمن أخذ لقاحًا خارج المملكة

بلادي – الرياض : وجهت وزارة الصحة، نداءً للأشخاص الذين أخذوا لقاح كورونا خارج المملكة. وطالبت الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح كورونا خارج المملكة، بسرعة تحديث حالتهم من خلال الاتصال على الرقم 937، وذلك لضمان سلامتهم.

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