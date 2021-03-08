ولي العهد وملك الأردن يستعرضان العلاقات الأخوية وأوجه التعاون في مختلف المجالات

بلادي – الرياض :

عقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع العلاقات الأخوية بين البلدين وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الفرص الواعدة لمواصلة تطويره بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.

وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا العربية والإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

وحضر الاجتماع وزير الخارجية فيصل بن فرحان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد العيسى، فيما حضر من الجانب الأردني ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.