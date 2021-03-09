جمعية البيئة السعودية تستضيف مجموعة مجتمعية

جدة – محمد الرايقي في إطار نشر ثقافة العمل البيئي وإبراز الجهود التي تقوم بها الجمعية استضافت جمعية البيئة السعودية مساء البارحة الاثنين 2021/3/8

“مجموعة أهل جدة “وهي إحدى المجموعات المجتمعية بإشراف الأستاذ صالح صدقة بترجي والتقى أعضاء المجموعة برئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة ماجدة أبو رأس وأعضاء الجمعية

وتم اصطحاب المجموعة للإطلاع على مبادرات وفعاليات ومناشط الجمعية من خلال جولة داخل مقر الجمعية عقب ذلك عقد لقاء مع الضيوف تم خلاله

إطلاعهم على تاريخ الجمعية ومسيرة النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية وكذلك الحديث عن الرؤى المستقبلية للجمعية والمتوافقة مع رؤية 2030 بما في ذلك الاهتمام بما كل من شأنه خدمة البيئة .

وفي ختام اللقاء عبر أعضاء المجموعة عن سعادتهم بنحاحات الجمعية وأهدافها .

هذا وترحب جمعية البيئة السعودية بزوارها وبكافة المهتمين بالشأن البيئي .

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