“الشؤون البلدية” تؤكد متابعتها لالتزام المحطات بتوفير البنزين بنوعيه وتدعو للإبلاغ عن المخالفين

بلادي – الرياض :

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم (الثلاثاء)، متابعة التزام كل محطات الوقود في المملكة بتوفير منتج البنزين بنوعيه.

وشددت الوزارة على أنها تتابع أيضا تشغيل شاشات عرض أسعار الوقود الإلكترونية ومطابقتها لاشتراطات شاشة عرض الأسعار الإلكترونية الصادرة من الوزارة، وذلك تلافياً لإيقاع العقوبات وإيقاف ترخيص الخدمة.

ودعت إلى الإبلاغ عن المحطات المخالفة في حال عدم وجود شاشة، أو إذا كانت الشاشة لا تعمل.