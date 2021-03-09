“أرامكو” تعلن برنامجاً تدريبياً لطلاب الجامعات.. والتقديم الإثنين المقبل

بلادي – الرياض :

أعلنت شركة أرامكو برنامجا تدريبيا لطلاب الجامعات؛ لفترة ما قبل التخرج، وذلك في التخصصات الفنية وغير الفنية.

وقالت “أرامكو” إن التسجيل في البرنامج سيُتاح اعتباراً من الإثنين المقبل (15 مارس 2021)، ويستمر حتى الثالثة والنصف من مساء الأحد 21 من الشهر ذاته.

وأوضحت أن البرنامج يستهدف الطلاب الذين تشترط جامعاتهم ممارستهم للتدريب العملي قبل التخرج، مشترطة ألّا يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية، و2.50 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها. على أن تكون الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.

وأبانت أن المتدرب سيُمنح راتبًا شهريًا خلال فترة البرنامج، مع توفير سكن مجاني (حسب التوفر/ الأهلية)، وتأمين طبي حسب خطة الشركة.

وأشارت إلى أن البرنامج مصمم لاستيفاء عدة أهداف منها: تزويد الطلاب بفرصة لإثراء خبراتهم الجامعية من خلال الربط بين الدراسات الأكاديمية والأوضاع العملية الفعلية، واكتساب مهارات جديدة والتعود على التفكير الابتكاري وممارسة مهارات حل المشاكل واتخاذ القرار.

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