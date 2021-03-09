ما الحد المسموح به لتناول التمر يومياً؟ “النمر” يوضح

بلادي – الرياض :
كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب، خالد النمر، عن الحد المسموح به لتناول التمر يومياً، مناشداً من يعاني السمنة وسكره التراكمي مرتفع بضرورة تجنبه.
ودعا “النمر” الشخص السليم الخامل بدنيًا، ولا يمارس أي نشاط رياضي، ولديه زيادة وزن، وقابلية لإصابة بالسكري بألّا يتجاوز 5 تمرات خلاص يوميًا، أمّا الشخص النشط بدنيًا، وليس لديه سمنة، ولا يعاني السكري فلا حرج عليه من تناول التمر.
ونصح الشخص الذي يعاني السمنة وسكره التراكمي يزيد على 7% ولا يمارس أي نشاط بدني؛ بتجنب تناول التمر حتى يستطيع الوصول لدرجة التحكم بالسكري وإنزال وزنه.
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