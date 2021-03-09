بعد تداول قصتها.. جامعة الطائف توضح حقيقة ما حدث في واقعة الطالبة المصابة بكورونا

بلادي – الرياض :
أوضحت جامعة الطائف، حقيقة ما تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بشأن الطالبة المصابة بفيروس كورونا الجديد، موضحة أنها إحدى طالبات كلية التربية “قسم العلوم الرياضية”.
وذكرت أن الطالبة حضرت إلى الجامعة في يوم 28 فبراير ما بين الساعة 8 – 9 صباحاً لحضور نشاط مهاري، وقام الأمن الجامعي قبل دخولها بالتأكد من التزامها وجميع زميلاتها البالغ عددهن 20 طالبة بكافة الإجراءات الاحترازية من لبس الكمام، وقياس درجة الحرارة وخلافه.
وأضافت أن الطالبة أبلغت مسؤولة القسم يوم الخميس الماضي بتأكيد إصابتها بمرض كوفيد- 19، وتم على إثر ذلك إبلاغ جميع المخالطين لها من الطالبات وعضوة هيئة التدريس عبر منصة التعليم الافتراضي “بلاك ورد” بعدم الحضور لمدة 14 يوما.
كما طلبت الجامعة من جميع المخالطين إجراء الفحص المخبري للتأكد من سلامتهن، مضيفة أنه حتى الآن لم تظهر أي إصابات جديدة بين المخالطين للطالبة، مؤكدة التزامها بكافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة جميع منسوبيها وزوارها.
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