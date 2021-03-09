“الصحة” تتيح خدمة الفحص المبكر لسرطان القولون والمستقيم بالمراكز الصحية

بلادي – الرياض :
أعلنت وزارة الصحة، توفر خدمة الفحص المبكر لسرطان القولون والمستقيم في مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة أن الفئات المستهدفة بالكشف تشمل الأشخاص في الفئة العمرية بين 45 – 75 عامًا؛ حتى في حال عدم وجود أعراض للمرض أو تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون والمستقيم أو الزوائد اللحمية.
وأضافت أن الفحص يتم بحجز موعد عبر منصة “صحتي”، وهو يستهدف الأشخاص ذوي الخطورة المتزايدة للإصابة بالمرض، وهم الذين لديهم تاريخ عائلي أو إصابة شخصية بسرطان القولون والمستقيم أو الإصابة بالزوائد اللحمية، أو بالتهاب الأمعاء لفترة طويلة، أو مرض التهاب الأمعاء التقرحي، والذين تعرضوا لعلاج إشعاعي في فترة الطفولة.
وأبانت من خلال منصة “عش بصحة” أن فرص الإصابة بسرطان القولون والمستقيم تزيد بعد سن الخمسين لدى الجنسين، حيث إن 90% من حالات الإصابة تحدث لمن هم في سن 45 أو أكبر.
وأشارت إلى أن الأعراض المبكرة للمرض تتمثل في تغير في الإخراج، وإسهال أو إمساك أو تغير في طبيعة البراز لأكثر من أسبوعين، ووجود نزيف من فتحة الشرج أو نزول دَم مع البراز، بالإضافة لاضطرابات في البطن كتشنجات أو غازات أو آلام لفترة طويلة، بالإضافة إلى الشعور المستمر بالرغبة في الذهاب للحمام، ونقص الوزن غير المعروف سببه، وكذلك فقر الدم الشديد غير المعروف سببه، والتقيؤ.
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