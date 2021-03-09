“التحالف”: اعتراض طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

بلادي – الرياض : أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم (الثلاثاء)، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط. وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أن المليشيا الحوثية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمد. وشدد على أن التحالف سيتخذ الإجراءات المناسبة لحماية المدنيين، بما يتوافق مع القانون الدولي وقواعده العرفية.

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