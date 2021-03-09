” اهتمامًا بصحة وسلامة مستفيديها.. خيرية القطيف تخضع 210 أيتام لفحص الفم والأسنان في عملية سلسة ونوعية “

دوت الخليج – ماجد السبع – القطيف

تنظم لجنة كافل اليتيم بجمعية القطيف الخيرية مبادرة لتعزيز صحة الفم والأسنان لأبنائها الأيتام من ٤ إلى ١٥ سنة ، وذلك في ضوء اهتمام الجمعية بصحة وسلامة مستفيديها، ونشر الثقافة الصحية والوقائية.

وتهدف المبادرة التي تستمر لفترة شهرين، إلى رفع المستوى الصحي لدى الأطفال، وإكسابهم المهارات الوقائية من أمراض اللثة والأسنان، إلى جانب تقديم خدمات الفحص والإجراءات العلاجية اللازمة لكل مستفيد.

وأوضحت مسؤولة الوحدة الصحية بلجنة كافل اليتيم هيام السنان، أن البرنامج يشمل 210 أيتام، أجريت لهم الفحوصات اللازمة؛ من جلسات الفلورايد والحشوة الوقائية، والتدخل العلاجي للتسوس وأمراض اللثة، من خلال مواعيد منظمة بالتعاون مع مراكز الأسنان بالمنطقة؛ مركز أسنان القطيف، ومجمع “الابتسامة الساحرة”، ومركز الأطباء لطب الأسنان.

وأكدت “السنان” الالتزام بالإجراءات الاحترازية لدى مراجعة المستفيدين لمراكز الأسنان، للمحافظة على سلامتهم وضمان سير العملية الطبية مع تحقيق أعلى معايير الجودة.

وقدمت “خيرية القطيف” شكرها وتقديرها للمراكز المتعاونة والأطباء أصحاب الأيادي البيضاء، على عطائهم السامي وجميل مشاركتهم في نجاح المبادرة الإنسانية، وتعزيز دور المسؤولية المجتمعية تجاه الأيتام.

الجذير بالذكر أن خيرية القطيف تقوم بدور كبير لخدمة عدد كبير من الأهالي من ذوي الدخل المحدود .