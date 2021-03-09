غرفة الأحساء وجمعية الثقافة توقعان اتفاقية تعاون

دوت الخليج – علي بن زيد

وقّعت غرفة الأحساء وجمعية الثقافة والفنون بالأحساء بعد ظهر يوم الامس الاثنين ٢٤ رجب ١٤٤٢ اتفاقية تعاون لتوطيد العلاقات ومدّ جسور التعاون بين الطرفين من خلال منح الجمعية حق امتياز تشغيل المساحة الإبداعية في منتزه المشقر لدعم الهوية الأحسائية بأساليب وأفكار ومنتجات إبداعية احترافية متوافقة مع الأعراف الاجتماعية المحلية.

جاء ذلك ضمن زيارة عمل قام بها وفد من الجمعية للغرفة لبحث فرص التعاون بما يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين وخدمة قطاع الثقافة والفنون بالأحساء بالإضافة إلى إجراء مراسم التوقيع حيث وقّع عن الغرفة الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك الأمين العام للغرفة فيما وقّع عن الجمعية الأستاذ علي بن عبدالرحمن الغوينم مدير الجمعية ، ومن جهته أكد الدكتور إبراهيم آل الشيخ أمين عام الغرفة على أهمية الاتفاقية في بناء مساحة ثقافية وفنية جاذبة تساهم في إبراز هوية الأحساء والتعريّف بكنوز ومنتجات وإبداعات الواحة وتوسيع دائرة الشراكات المجتمعية بما يخدم تنمية المجالات الثقافية والإبداعية، مثمنًا مبادرة الأستاذ عماد الغدير عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة تسويق هوية الأحساء بالتغطية المالية لكافة تجهيزات المساحة الإبداعية.

وبحسب الاتفاقية سيتم تسليم الجمعية المساحة الإبداعية “القاعة” في منتزه المشقر والذي تمتلك الغرفة عقد ايجارها لمدة سنة بكامل التجهيزات الفنية والصوتية والديكور والإضاءة وذلك لتنفيذ خطة فعاليات لنادي السينما بالجمعية والتي تتضمن إبراز ثقافة وفنون الأحساء وإعادة تعريف وتسويق المكان والتاريخ والإنسان وتسويق الموروث الشعبي والفني والمنتجات الأحسائية الإبداعية ، وتأتي الاتفاقية المبرمة تماشيًا مع دور ورسالة الغرفة وخطتها الاستراتيجية في خدمة العمل المجتمعي والتنموي الهادف وترقية الفعل الثقافي وتعزيز مبادرات المسؤولية الاجتماعية وبرامج الشراكة المجتمعية التي تدعم التميّز والريادة وتسويق هوية الأحساء وخدمة المعرفة بما يساهم في تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة في رؤية المملكة 2030.