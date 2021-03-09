“محكمة الاستئناف” تصدر قرارًا جديدًا في قضية المتهم عيضه الحارثي

بلادي – الرياض :
قررت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، اليوم (الثلاثاء)، تأجيل نظر الدعوى المقامة ضد المتهم عيضه بن رداد الحارثي، ليوم الأربعاء الموافق 24 مارس الجاري.
وجاء قرار المحكمة بتأجيل الدعوى نظرًا لتغيب المتهم عيضه الحارثي عن حضور جلسة المحاكمة المقررة اليوم للنظر في الدعوى المقامة عليه، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها.
وأعربت المحكمة عن أملها في حضور المدعى عليه إلى المحكمة في الموعد المحدد، لافتة إلى أنه في حال عدم حضور المتهم للمحكمة ستحكم عليه غيابيًا.
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