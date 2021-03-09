سكان المملكة أنفقوا 9.9 مليار ريال في أسبوع.. منها 1.72 مليار على الأطعمة والمشروبات

بلادي – الرياض :
أعلن البنك المركزي عن أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع الماضي (28 فبراير – 6 مارس)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.
وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق 9.9 مليار ريال عبر 91 مليون عملية، وارتفعت قيمة العمليات بنسبة 34.6% عن الأسبوع السابق له، بفارق نحو 2.5 مليار ريال، حيث أنفق المستهلكون على الأطعمة والمشروبات 1.72 مليار ريال، يليها “إنفاقات أخرى” بنحو 1.38 مليار، ثم المطاعم والمقاهي 1.05 مليار ريال.
وأنفق المستهلكون على قطاع السلع والخدمات 888.8 مليون ريال، تلاه “الصحة” بنحو 789.3 مليون، فالملابس والأحذية 703.7 مليون، ثم النقل 539.6 مليون، فمحطات الوقود 473.5 مليون، ومواد التشييد والبناء 448 مليونا، ثم الأثاث 425.9 مليون، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية 345.4 مليون.
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